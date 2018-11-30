Ergenekon Davasında Savcı Mütalasını Açıkladı: Silahlı Terör Örgütünün Varlığı Kanıtlanamadı

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 235 sanıklı Ergenekon davasında mütalaasını açıklayan savcı, Ergenekon silahlı terör örgütünün varlığının kanıtlanmadığını belirtti. 26 sanık hakkında ceza istendi.
"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN VARLIĞI İSPATLANAMADI"
Yeniden görülen Ergenekon davasında savcı mütalaasını açıkladı.
Mütalaada "Ergenekon terör örgütünün varlığı kesin ve inandırıcı delille kanıtlanamamıştır. Ergenekon terör örgütünün varlığı ispatlanamamıştır" denildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
Savcı, Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan ve Danıştay saldırısı sanığı Osman Yıldırım için ağırlaştırılmış müebbet hapis, aralarında bulunduğu 24 sanık hakkında da ceza istedi. 199 sanık için beraat istendi.
DURUŞMA 27 ARALIK'A ERTELENDİ
Mahkeme, savunmaların hazırlanması için duruşmayı 27 Aralık'a ertelediğini açıkladı.
Yargıtay