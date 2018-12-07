Son Dakika! Çukurova Belediyesi'ne Giren Saldırgan Etrafa Rastgele Ateş Açtı! Yaralılar Var

Adana'nın merkez Çukurkova Belediyesi binasına giren silahlı bir kişi çevreye rastgele ateş açtı. Olayda ilk bilgilere göre yaralıların olduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
SALDIRGAN, TABANCAYLA ATEŞ AÇTI
Saat 16.00 sıralarında Çukurova Belediye binasına gelen ve henüz kimliği saptanamayan 1 kişi, tabancayla ateş açtı.
3 KİŞİ YARALANDI
3 kişinin yaralandığı saldırı ihbarı üzerine belediyeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
07 Aralık 2018 Cuma 16:16