07 Aralık 2018, 16:16
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Son Dakika! Çukurova Belediyesi'ne Giren Saldırgan Etrafa Rastgele Ateş Açtı! Yaralılar Var

Son dakika! Adana'nın merkez Çukurkova Belediyesi binasına giren silahlı bir kişi çevreye rastgele ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurkova Belediyesi binasına giren silahlı bir kişi çevreye rastgele ateş açtı. Olayda ilk bilgilere göre yaralıların olduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

SALDIRGAN, TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Saat 16.00 sıralarında Çukurova Belediye binasına gelen ve henüz kimliği saptanamayan 1 kişi, tabancayla ateş açtı.

3 KİŞİ YARALANDI

3 kişinin yaralandığı saldırı ihbarı üzerine belediyeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

07 Aralık 2018 Cuma 16:16



YORUMLAR (14)
VUSLAT: Belediyenin kapısı bütün halka açıktır derlerken silahlı adamlara da açıkmış demek ki bu kadar da açık olmasın güvenlik daha sıkı olmalı. bu yüzden böyle olaylar oluyor bence.
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OSMANİYE: DEVLETİN OLMADIĞI AÇIKCA BELLİ OLDU. HERKES KENDİ KURALINI İŞLİYOR. HA BU ARADA İDAM İŞİ NE OLDU YEMEDİ Mİ
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KUZEY: Olay sırasında okuldaydım tabanca sesleri geldi yandaki mektebim okuluna silah sesleri geldi
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EMRE: tabancayla ateş açmışlar bak sen şu işe ;)
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SS: Adana beee:)
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