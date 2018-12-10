İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de Yaşayan Suriyelilerin Sayısını Açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fas'ta düzenlenen Küresel Göç Mutabakatı Hükümetlerarası Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, "Ülkemizde 3 milyon 611 bin 834 Suriyeliyi barındırıyoruz. Ülkemizde şu an geçici koruma statüsüyle 3 milyon 611 bin 834 Suriyeliyi barındırıyoruz. 612 bin 846 çocuk, 303 bin 228 yetişkin toplam 916 bin 74 kişi okullarımızda her yıl eğitim alıyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları:

"ÜLKEMİZDE 3 MİLYON 611 BİN 834 SURİYELİ BARINDIRIYORUZ"

Ülkemizde şu an geçici koruma statüsüyle 3 milyon 611 bin 834 Suriyeliyi barındırıyoruz. 612 bin 846 çocuk, 303 bin 228 yetişkin toplam 916 bin 74 kişi okullarımızda her yıl eğitim alıyor.

"BU YIL 251 BİN 794 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALADIK"

Sadece bu yıl 251 bin 794 düzensiz göçmen yakaladık. Geçen yılın ilk 11 ayına göre yüzde 56 artış var. Bu yıl 53 bin 860 kişiyi sınır dışı ettik, 11 ayda 5 bin 522 insan kaçakçısı yakaladık.