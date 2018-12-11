Süleyman Soylu'dan Altuğ Verdi Açıklaması

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Emniyet Müdürlüğü binasında bir polis memuru tarafından silahla vuruldu. Rize Devlet Hastanesine kaldırılan Verdi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Başımız sağolsun" dedi.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN POLİSİN TAYİN SORUNU VARMIŞ

Saldırıyı gerçekleştiren polis memurunun tayin sorunun olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili görüşmek için Personel Müdürü Ercan Polat ile Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin odasına geçen polis memurunun burada silahına sarıldığı ortaya çıktı.