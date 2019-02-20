Kocamaz Krizine İlişkin Meral Akşener'den Açıklama: Burhanettin Başkan Mersin'e Yeniden İyi Gelecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, Burhanettin Kocamaz'ın aday olamamasına ilişkin ilk açıklama geldi. Akşener, adaylık listesinin YSK'ya geç teslim edilmesi nedeniyle yerel seçimlerde aday olamayan Kocamaz için "Tereddütünüz olmasın. Bu gerçeği herkes görecek. Burhanettin Başkan yeniden Mersin'e iyi gelecek" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ATO Congresium'da partisinin Yerel Seçim Toplantısı'na katıldı. Akşener, Burhanettin Kocamaz'ın aday olamamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu hain kumpas aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Bu bir ihmal, sorumsuzluk değildir... Tereddütünüz olmasın. Bu gerçeği herkes görecek. Burhanettin Başkan yeniden Mersin'e iyi gelecek" dedi.

MHP'Lİ AKÇAY: ZİLLET İTTİFAKININ ADAY ÇEKME OPERASYONU

Öte yandan MHP'den de İYİ Parti'nin Mersin'de aday göstermemesi ile ilgili bir açıklama geldi. MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay, İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz'ınaday olamamasıyla ilgili "Zillet ittifakının bir aday çekme operasyonudur bu." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Burhanettin Kocamaz, adaylık listesinin YSK'ya geç teslim edilmesi nedeniyle yerel seçimlerde aday olamadı.

İYİ Parti'nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini 17.00'den sonra Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. YSK yetkileri, listenin geç gelmesi nedeniyle Kocamaz'ın adaylığını kabul etmedi. Bu gelişmenin ardından İyi Parti, il yönetimini görevden aldı.

Kaynak: DHA