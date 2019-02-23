23 Şubat 2019, 19:24
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Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki Medipol Başakşehir - Bursaspor karşılaşması yoğun kar yağışı sebebiyle hakem Halis Özkahya tarafından 5'inci dakikada tatil edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki Medipol Başakşehir - Bursaspor karşılaşması yoğun kar yağışı sebebiyle hakem Halis Özkahya tarafından 5'inci dakikada tatil edildi. Karşılaşma yarın aynı saatte kaldığı yerden devam edecek. Kar, Bursaspor, Başakşehir, Spor
Kaynak: DHA


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