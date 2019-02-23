Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki Medipol <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/basaksehir/' title='Başakşehir'>Başakşehir</a> - <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/bursaspor/' title='Bursaspor'>Bursaspor</a> karşılaşması yoğun kar yağışı sebebiyle hakem <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/halis-ozkahya/' title='Halis Özkahya'>Halis Özkahya</a> tarafından 5'inci dakikada tatil edildi. Karşılaşma yarın aynı saatte kaldığı yerden devam edecek.