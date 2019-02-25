Bakan Albayrak: 2019'da 2,5 Milyon İstihdamı Hayata Geçireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Albayrak, bu yıl 2,5 milyon istihdamın hayata geçirileceğini söyledi.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAKLA MÜKELLEFİZ"

Belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. 2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. Bugün Türkiye istihdam alanında devrimi yaşadığı bir günü yaşıyor. Sağlanan iyileşmenin en güzel göstergesi KOBİ, esnaf ve sanayicimizin günbegün hissetmeye başladığı bu rahatlamadır. Ekonomik büyümenin sürmesi yönünde istihdamı artırıcı politikalar uygulamaya devam ediyoruz. Biz her alanda üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz.

"YENİ PAKET GELİYOR"

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu adımları atmaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla 67 bin KOBİ'mize 20,3 milyar liralık kredi kullandırıldı. Yeni bir paket geliyor, bu hafta anons edeceğiz. Bugün itibariyle esnaf kredilerinde 66 bin esnafımıza 6 milyar 238 milyon liralık kredi tutarına ulaşıldı. Mart sonunu bulmadan 10 milyar liralık kredi paketinin ilk bölümünü esnafımıza kullandırmış olacağız

"FAİZLER DAHA DA İNECEK"

Faizler daha da inecek. Faizlerde Ağustos-Eylül döneminin etkisi tamamen silindi. Şubat rakamlarına bakıyorum, Ocak ayına kıyasla dediğimizden çok daha iyi bir noktaya gelmiş, Mart-Nisan-Mayıs ayları çok daha iyi bir performansın sergilendiği dönem olacak.

"YATIRIMCI TÜRKİYE'Yİ FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR"

Türkiye'nin pozitif ayrışması yurt dışında oldukça geniş bir yankı buldu. Türkiye ekonomide yeni bir tarih yazmaya başlamıştır. Seçimden sonra çok daha güçlü, pozitif bir süreç hepimizi bekliyor. Nisan'dan sonra çok daha güçlü bir Türkiye ekonomisi ortaya çıkacak. Yatırımcı Türkiye'yi fırsat olarak görüyor. 2018'de 13 milyar doların üzerinde bir doğrudan yatırım geldi, 2019'da bu rakamın çok daha üzerine çıkacağız.