Son Dakika! Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit: Af Çıkarılmasına Karşıyım

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2018 yılı faaliyetleri, yargı reformu kapsamındaki çalışmalar ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Cirit konuşmasında af tartışmalarına ilişkin "Kurumsal bir görüş olmamakla birlikte ben affa karşıyım. Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur." ifadesini kullandı.

"YARGITAY'DAKİ DERDEST DOSYA SAYISI 941 BİN 957"

Yargıtay Başkanı Cirit, "2018 yılı ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulunda 282 bin 330, Cumhuriyet Başsavcılığında ise 435 bin 496 derdest (devam eden) dosya bulunmaktadır" dedi.

Cirit yaptığı açıklamada, "31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Yargıtay Hukuk Daireleri ile Hukuk Genel Kurulunda toplam 224 bin 11, ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulunda 282 bin 330, Cumhuriyet Başsavcılığında ise 435 bin 496 derdest dosya bulunmaktadır. Genel toplam itibariyle 2018 sonunda Yargıtay'daki derdest dosya sayısı 941 bin 957'dir" diye konuştu.

Cirit, Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulmasının sonrasında Yargıtay üzerinde bulunan iş yükünün azaldığı bilgisini verdi.

"2018 YILINDA KARAR BAĞLANAN FETÖ DOSYASI SAYISI 4 BİN 900"

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay 16. Dairesince 2019 yılında bin 32 FETÖ dosyasının karara bağlandığını, 4 bin 534 dosyanın ise derdest olduğunu söyledi. Cirit geçen yıl gelen FETÖ dosyasının 6 bin 700, karara bağlanan dosya sayısının ise 4 bin 900 olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA