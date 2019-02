Burhanettin Kocamaz: İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Devlet Eski Bakanı Ayfer Yılmaz Olacak

Burhanettin Kocamaz'ın adaylık başvurusunun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından da reddedilmesi üzerine İYİ Parti yedek planını yürürlüğe koydu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de yeni bir adayla seçime gireceklerini belirterek, "Size bir süprizimiz olacak. Adayımız var, kazanacak bir aday. Yeni bir isim ama bildiğiniz bir isim. Demokratik Parti'den (DP)'den olacak. Herkesin tanıdığı bildiği sevdiği bir isim olacak" dedi. Kocamaz ise adayın, eski bakan Ayfer Yılmaz olduğunu duyurdu.

Mersin'de Kanal33'te açıklamalarda bulunan Kocamaz, YSK'nin DP'den adaylığını reddetmesini 'siyasi bir karar' olarak nitelendirdi. Kocamaz "Mersin'de seçime gölge düşmüştür. Demokrasi tarihine kara leke olarak geçmiştir" dedi.

KOCAMAZ: AYFER YILMAZ BU İŞİ SAHİPLENDİ

Kendi adaylığının imkânı kalmadığını anlatan Kocamaz, "Ama bu memlekette demokrasiye sahip çıkacak ülkeyi bugün yaşanan Mersin odağındaki bu kumpasların önüne geçerek bu badireyi atlatacak elbette yiğit cesur memleket sevdalıları vardır. Demokrasi sevdalıları vardır. Türkiye'nin çok yakından tanıdığı değerli bir devlet adamı, bu ülkeye hizmeti geçmiş, bu ülkede ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yapmış sayın Ayfer Yılmaz bu işi sahiplenmiştir. Benim sizlerden ricam şu andan itibaren boş durmak yok. Her yere koşacağız. Her yere ulaşacağız. Her noktada halkımızla buluşacağız ve bu demokrasi ayıbını inşallah temizleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA