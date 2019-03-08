PKK'nın Kadın Yapılanmasına Darbe: 8 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün kadın yapılanması KJA'nın Ankara ilindeki faaliyetlerine katılan ve örgütle irtibatları tespit edilen 8 kadın şüpheli hakkında 8 Mart tarihinde arama ve gözaltı kararı verildi.
6 KİŞİ YAKALANARAK EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ
Savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da KJA adına faaliyet gösterdikleri önesürülen 8 kadın şüpheliden 6'sını yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
PKK, Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA