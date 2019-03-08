08 Mart 2019, 10:29
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PKK'nın Kadın Yapılanmasına Darbe: 8 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK'nın kadın yapılanması KJA ile irtibatı tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün kadın yapılanması KJA'nın Ankara ilindeki faaliyetlerine katılan ve örgütle irtibatları tespit edilen 8 kadın şüpheli hakkında 8 Mart tarihinde arama ve gözaltı kararı verildi.

6 KİŞİ YAKALANARAK EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da KJA adına faaliyet gösterdikleri önesürülen 8 kadın şüpheliden 6'sını yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

PKK, Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (5)
AYLA: Secim yatirimi olmaz isalah siyasi baglantisi varsa varsa elbet tutuklanir
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BİR VATANDAŞ: Siz onlara kadın mı diyorsunuz? Şebek maymunu bile güzel onlardan.
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VATANDAŞ: 8 mart kutlu olsun. polimize istihabaratımızada kutlu olsun.
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ADALET OLSA: kadının beyanı esastır doğrudur. diyenler nerdesiniz. kadının beyanını esas alan yargıtay hakimleri. ama kulakları vardır ama duymazlar gözleri vardır ama görmezler hala kadın haklı derler.
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ERÇİNBESİKTAS: kutlu olsun 8 mart :)
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