12 Mart 2019, 09:32
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Avrasya Üniversitesi'nde Yangın Çıktı

Trabzon'da bulunan Avrasya Üniversitesi'nin kampüsünde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Trabzon'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Üniversite öğrencileri ve çalışanlar hemen tahliye edilirken, yangın söndürüldü.

ÖZEL EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTEYİ ALEVLER SARDI

Alınan bilgiye göre, kentte özel eğitim veren üniversitenin Yomra ilçesindeki yerleşkesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın dış yüzeyi ve çatısı alev aldı. İhbar üzerine, olay yerine güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çıkan yangınitfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Binada soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olay yerinden görüntüler;

Yomra, Trabzon, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (17)
FURKAN: AMAN YARAPBİ
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VATANDAS: Anty-Standart ulkenin hic bir alanda standard olmayisinin baska bir boyuttaki yansimasi..Duzgun devlet systemi olan ulkelerde ,boyle yanabilen insaat malzemesi kullanilsin, ilgili kurumlar da izin versin, o ihaleyi alip hava atan sumuklu muteahhite istedigi gibi at oynattirilsin, Isi teslim alan yetkililer ortalarda rahatca dolasa bilsin...Hadii ? Adamdan 2 L.kan cekerler kaannn.. Haberi bu tarafdan yap ki, haber olsun..Haberi yangin olarak verme," Neden yangin oluyor, Nelerimiz eksik ? " Diye haber yapin ki, ulkeye faydaniz olsun..
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BAK BEN NE DİYCEM: Devletler batarken bol, bol okul açılırmış; tarih kitabı öyle yazıyor. Siz gene de inanmayın. Her kasabada bir üniversite açmak ahmaklara mahsustur.
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ZIRT: Yangın merdivenini ve kaplamayı yapanla yaptıran müteahhit ikiside dayaklık.
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O.D.U.N ADAM: Bir üniversitemiz yandı diye bitmeyiz daha yüztane üniversite var, yıkılmayız. Ama üniversite öğrencilerimizi mezun oldukları bölümün işini yaptırmadığınız, ideolojilerinizi benimsemeyenlerin meznun olamaması için yaptığınız psikolojik operasyonlar ve adam kayırmacılıklarınızla çok kulun hakkına girdiler, hayatlar yaktılar.
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