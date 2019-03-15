Hastanede Trafo Patladı, Hastalar Camdan Tahliye Edildi

İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, trafo patlamasının ardından yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken hastanedekiler tahliye edildi.
DİYALİZ BÖLÜMÜNDE TRAFO PATLADI
İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, gündüz hastanesi ve diyaliz bölümünde, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle trafo patladı. Patlamanın ardından yangın çıktı. Hastanenin A Bloğundan dumanların yükselmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Bu sırada blokta yatan bazı hastalar tahliye edildi.
HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği yangın söndürülürken hastanede bulunan hastalarda camlardan tahliye edildi.
Yangının çıktığı hastaneden görüntüler;
Tepecik, İzmir, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA