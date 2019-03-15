15 Mart 2019, 13:55
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Hastanede Trafo Patladı, Hastalar Camdan Tahliye Edildi

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin diyaliz bölümünde trafo patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken hastaların birçoğu camdan tahliye edildi.

İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, trafo patlamasının ardından yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken hastanedekiler tahliye edildi.

DİYALİZ BÖLÜMÜNDE TRAFO PATLADI

İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, gündüz hastanesi ve diyaliz bölümünde, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle trafo patladı. Patlamanın ardından yangın çıktı. Hastanenin A Bloğundan dumanların yükselmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Bu sırada blokta yatan bazı hastalar tahliye edildi.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği yangın söndürülürken hastanede bulunan hastalarda camlardan tahliye edildi.

Yangının çıktığı hastaneden görüntüler;

Tepecik, İzmir, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (10)
TURK: Trafo niye patlar, çünkü elektrikçi elektrikçi değildir. Emmi selamıyla gelmiştir, cihazların ne kadar akım çektiğini hesaplayıp ona göre trafo ve ekipmanları bağlanmamıştır. Ehli olan insanlar değil ehil olmayanlara bırakılmıştır. Bu kadar basit. Şimdi bilirkişi gelecek hiç anlamayacaksınız şekilde anlatacak. Anlamayacaksınız o yüzden yazayım dedim iyimi.
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