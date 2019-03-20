Akit TV Muhabiri Hakkında, "Kılıçdaroğlu İdam Edilmeli" Sözleri Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı

<p>Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV muhabirinin, Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında söylediği, 'Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor' sözler üzerine soruşturma başlattı.</p><h3><b>İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:</b></h3><p>'19.03.2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan Akit TV adlı televizyon kanalı muhabirinin; 'Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor' şekindeki sözleri üzerine, hakkında TCK 106/1 maddesi uyarınca tehdit suçundan soruşturma başlatıldı.</p>