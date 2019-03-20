20 Mart 2019, 09:23
»»

Akit TV Muhabiri Hakkında, "Kılıçdaroğlu İdam Edilmeli" Sözleri Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV adlı televizyon kanalı muhabirinin, "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor" şeklindeki sözleri üzerine soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV muhabirinin, Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında söylediği, "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor" sözler üzerine soruşturma başlattı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

"19.03.2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan Akit TV adlı televizyon kanalı muhabirinin; "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor" şekindeki sözleri üzerine, hakkında TCK 106/1 maddesi uyarınca tehdit suçundan soruşturma başlatıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, TV, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel
Kaynak: DHA