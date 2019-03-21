21 Mart 2019, 09:02
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Malatya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Saat 08.51'de merkezüssü Malatya'nın Arguvan İlçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Denizli'deki depremin ardından Malatya'da da bir deprem meydana geldi. Merkezüstü Arguvan olan depremin büyüklüğünün 4.1 olduğu açıklandı. Deprem büyük paniğe neden oldu. Depremin hasara yol açıp açmadığıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

AFAD, 08.51'de gerçekleşen depremin derinliğinin 7 kilometre olduğunu duyurdu.

Sarsıntının, yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

DENİZLİ'DE DÜNDEN BU YANA 375 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesindeki verilere göre, bölgede dün 21.45 ila bugün 06.59 arasında büyüklükleri 1,1 ile 3,5 arasında değişen 161 sarsıntı meydana geldi.

Acıpayam merkez üslü 09.34'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar bölgede 375 artçı sarsıntı yaşandı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, depremde 30 evde yıkıntı oluştuğu, 3 camide hasar meydana geldiği ve 2 büyükbaş hayvanın telef olduğu bildirilmişti.

Arguvan, Malatya, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA



YORUMLAR (11)
ADINIZI YAZIN: MÜLK ALLAHIN, DIR DİLEDİGİ GİBİ EMREDER İSTEDİGİ GİBİ HÜKMEDER
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  • ÇILGIN AYGIR : Dostum bak ben oy vermiyorum I. Q ölçümüm 140, I. Q. ölçümü 110''un altında olan binlerce kişi gidip bir partiye oy veriyorlar ve onların seçtiği kişi beni de yönetiyor. Bu yönetim şeklinin Allah''la bir ilgisi yok olamaz da. Allah''da bizim gibilere yaşatılan bu haksızlığın karşısında dengeyi bulmak için depremler, seller, yangınlar, kasırgalar, kazalar, belalar vermek durumunda haliyle.
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FENERBAHÇEM =(: allaha şükür böyle depremlerden zarar gelmez bunların olması büyük depremi önlüyor aslında fay hattı aninden kırılmıyor yavas yavaş kırılıyor aziz milletiz
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5 3
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DÜZCELİ SİNAN : 5 ten sonraki depremler aşırı ss ve sarsıntı yapıyor ve peşine artçı şok getirir buna çok dikkat edilmesi gerek. Biz bunları binlerce kez yaşadık. Bilene yaşayana sorcaksın. Rasathanede üniversitenin bir odasında oturup kağıtlarla iş yapmaya kalkarsan sadece ölçüm yaparsın. Bu da yeterli olmuyor zaten. Yaşanmışlıkları dikkate alın.
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MALATYALI: Allah, ülkemizi afetlerden, belalardan ve musibetlerden muhafaza eylesin. Maalesef ülkemizin en acı gerçeği depreme hazırlıklı değiliz.
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