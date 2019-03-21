Malatya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Denizli'deki depremin ardından Malatya'da da bir deprem meydana geldi. Merkezüstü Arguvan olan depremin büyüklüğünün 4.1 olduğu açıklandı. Deprem büyük paniğe neden oldu. Depremin hasara yol açıp açmadığıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

AFAD, 08.51'de gerçekleşen depremin derinliğinin 7 kilometre olduğunu duyurdu.

Sarsıntının, yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

DENİZLİ'DE DÜNDEN BU YANA 375 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesindeki verilere göre, bölgede dün 21.45 ila bugün 06.59 arasında büyüklükleri 1,1 ile 3,5 arasında değişen 161 sarsıntı meydana geldi.

Acıpayam merkez üslü 09.34'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar bölgede 375 artçı sarsıntı yaşandı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, depremde 30 evde yıkıntı oluştuğu, 3 camide hasar meydana geldiği ve 2 büyükbaş hayvanın telef olduğu bildirilmişti.

Kaynak: DHA