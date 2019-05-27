27.05.2019 12:05
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Van'da Kaybolan 7 Yaşındaki Evin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı!

Van'ın Erciş ilçesi'ne 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik Baraj Gölü'nde kaybolan 7 yaşındaki Evin Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Van'ın Erciş ilçesi'ne 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik baraj gölünde kaybolan 7 yaşındaki Evin Çiçek' in cansız bedenine 3 gün sonra ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri Evin' in cesedini kaybolduğu yerin yaklaşık 150 metre ilerisinde buldu.

CANSIZ BEDENİ DÜŞTÜĞÜ ALANDAN 150 METRE İLERİDE SUDAN ÇIKARILDI

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Morgedik Barajı göletine düşen Evin Çiçek'i arama çalışmalarından bugün sonuç alındı. Van'dan gelen jandarma, polis su altı ekipleri, AFAD ve sağlık ekipleri, Evin'in önceki gün düştüğü alandan yaklaşık 150 metre ileride cesedi tespit ederek sudan çıkarttı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Karaya çıkartılan cesedin adli işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi. Küçük kızın yakınları ceset bulunduğu sırada sinir krizi geçirdi.

Evin Çiçek

NE OLMUŞTU?

Erciş'e 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik baraj gölü kıyısında, Cumartesi günü koyun otlatan, çoban Esat Çiçek'in yanındaki kızı Evin, dengesini kaybederek, suya düştü. Tüm çabasına rağmen kurtaramadığı kızı suda kaybolan Esat Çiçek, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, arama- kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumartesi günü ve dün yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Dün gece saatlerinde ara verilen çalışmalara, bu sabah yeniden başlanmıştı.

Van'da Kaybolan 7 Yaşındaki Evin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı! Erciş, Van, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (10)
KÜBRA: ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ EVİMİZ DENİZİN YANINDA. . VE BEN 28 OLDUM HALA YÜZME BİLMİYORUM. . ÇOK KÖTÜ BİRŞEY. . ÖĞRENEMEDİM. . ANINDA BOĞULURUM. ÇOK ÖĞRENMEYE ÇALIŞTIM AMA OLMADI. KEŞKE OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNDE, HAVUZDA YÜZME DERSİDE VERİLSE. . ÇOCUKLAR DENİZDE HERYERDE KENDİNİ KORURDU. .
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FRANSADAN: Okul,burada cocuklari yuzmeyi ogrenmeleri icin havuza goturuyor hafta icinde...bizim ulkemizde ise 3 tarafi denizlerle cevrili olmasina ragmen erkekler beden dersinde futbol ya da basket kizlar da voleybol oynuyor.butun yaptiklari bu..yuzme ogretmiyolar..bu yastaki bir cocugun yuzme bilmesi gerek
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HORTUMCU FİKO BASKAN: Ilk okullarda yuzme dersi olsun, diploma alincaya kadar, bukadar zormu ya,,,,
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MC: çok zor bir durum. Allah ailesine sabır versin.
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KUZEYİN UŞAĞI: ALLAH RAHMET ETSİN. YAKINLARINA SABIR İHSAN ETSİN. ALLAH HİÇ KİMSEYE EVLAT ACISI YAŞATMASIN İNŞALLAH. . . DAYANILMAZ ACI. .
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