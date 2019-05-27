Van'da Kaybolan 7 Yaşındaki Evin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı!

Van'ın Erciş ilçesi'ne 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik baraj gölünde kaybolan 7 yaşındaki Evin Çiçek' in cansız bedenine 3 gün sonra ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri Evin' in cesedini kaybolduğu yerin yaklaşık 150 metre ilerisinde buldu.

CANSIZ BEDENİ DÜŞTÜĞÜ ALANDAN 150 METRE İLERİDE SUDAN ÇIKARILDI

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Morgedik Barajı göletine düşen Evin Çiçek'i arama çalışmalarından bugün sonuç alındı. Van'dan gelen jandarma, polis su altı ekipleri, AFAD ve sağlık ekipleri, Evin'in önceki gün düştüğü alandan yaklaşık 150 metre ileride cesedi tespit ederek sudan çıkarttı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Karaya çıkartılan cesedin adli işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi. Küçük kızın yakınları ceset bulunduğu sırada sinir krizi geçirdi.

Evin Çiçek

NE OLMUŞTU?

Erciş'e 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik baraj gölü kıyısında, Cumartesi günü koyun otlatan, çoban Esat Çiçek'in yanındaki kızı Evin, dengesini kaybederek, suya düştü. Tüm çabasına rağmen kurtaramadığı kızı suda kaybolan Esat Çiçek, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, arama- kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumartesi günü ve dün yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Dün gece saatlerinde ara verilen çalışmalara, bu sabah yeniden başlanmıştı.

Kaynak: DHA