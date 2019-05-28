28.05.2019 14:25
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Son dakika! İstanbul'da Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika! İstanbul'da, serinlemek için girdikleri Alibeyköy Barajı'nda kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

İstanbul'da Alibeyköy Barajı'na girdikten sonra kaybolan iki çocuktan acı haber geldi. Barajda kaybolan iki çocuğun cansız bedenine az önce ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, serinlemek için Alibeyköy Barajına giren 2 çocuk kayboldu.

BARAJA GİREN İKİ ÇOCUK KAYBOLDU

Alınan bilgiye göre, serinlemek için Alibeyköy Barajına giren 13 ve 14 yaşındaki 2 çocuk kayboldu.

EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, suda kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlattı.

ACI HABER GELDİ

Aramada çocukların cansız bedenine ulaşıldı.

Son dakika! İstanbul'da Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı DHA, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (6)
PEMBE TAVŞAN: Allah Rahmet eylesin Mekanları Cennet olsun.
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EROL MEHMET YILDIZ: İlkokulda yüzme dersleri zorunlu olmalı. Beden dersi diye saçma bir ders var hiç bir işe yaramıyor. Onun yerine yüzme dersleri koyun.
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  • MİMAR : betonda öğrenirsin artık
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  • HAYAL : tamam ozaman betonda veya bululatsa kumda yüzerler. heryer beton oldu haberin var mı. havuz var dı da biz mi yüzmedik. hayali bırak sen iyice çağ atladığımıza inanmışsın. ancak bak leğen olabilir. ancak kız erkeklerin birbirini görmesi günak yok hiç olmaz günah kardeşim günah. gördüğün gibi bu dediğin saçma bir hayal
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  • KRALEX : AYNEN COK HAKLISINN
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