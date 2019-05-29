29.05.2019 15:01
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Son dakika! Van'da, balık tutarken düştüğü çayda kaybolan liseli Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika! Van'ın Gürpınar ilçesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ten (17) acı haber geldi. 5 gün süren aramaların ardından Murat Gündüç'ün cansız bedenine ulaşıldı.

DENGESİNİ KAYBEDİP ÇAYA DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Aşağı Kaymaz Mahallesi Zernek Çayı mevkiinde arkadaşıyla birlikte balık tutmaya giden Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Murat Gündüç, bir anda dengesini kaybedip çaya düşmüştü.

Gündüç'ün okul birincisi olduğu öğrenildi.

Son dakika! Van'da, balık tutarken düştüğü çayda kaybolan liseli Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı Gürpınar, Van, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (4)
XXX: Allah sabır versin. .
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BÜŞRA: Rabbine kavuştu, artık bu dünyanın kötülükleri ona dokunamayacak, cennette mutlu olacağını sanıyorum. Canının çektiği kuş etleriyle dilediği kadar beslenecek huri ve gılmanların sunumlarıyla kristal kadehlerde tesnim aromalı bal şerbetlerinden doyasıya içecek, dilediği kadar devamlı akan süt nehirlerinden kana kana içebilecek, artık balık tutmak için zorlanmayacak ne zaman balık yemek istese önüne getirelecek, meyveler nimetler sonu gelmeyen şükür ülkesi cennete kavuştu. Allah rahmet eylesin.
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SİRTO: Ilk okulda yüzme zorunlu olmali, devlet bu ise bütce ayirmak zorunda
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ADINIZI YAZIN: üzüldüm gerçekte :(
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