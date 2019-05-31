Son dakika! İçişleri Bakanlığından "Dersim" soruşturması

Tunceli'nin TKP'li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve meclis üyelerinin aldığı ve mahkemece durdurulan "Dersim" kararı ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş gönderildi.

Tunceli Belediyesi Meclisinin 7 Mayıs 2019 tarihinde aldığı "Tunceli Belediyesi" tabelası yerine "Dersim" tabelası asılması yönündeki karar nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye başmüfettişi görevlendirildi. Kente gelen müfettişin, kararın altında imzası bulunan 9 meclis üyesinin ifadelerine başvurduğu öğrenildi.

Komünist başkan olarak lanse edilen TKP'li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun başkanlık yaptığı belediye meclisi, 7 Mayıs 2019 tarihindeki toplantısında belediye binasında bulunan "Tunceli" tabelası yerine "Dersim" tabelası asılması yönünde oy çokluğuyla karar almıştı. Tunceli Valiliğinin karara ilişkin itirazı üzerine Erzincan İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Kaynak: DHA