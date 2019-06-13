Son dakika! Hastanede klima ünitesi patladı: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'da özel bir hastanenin klima ünitesinde tamir sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, tamiratı yapan işçi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

KLİMA BAKIMI YAPILIRKEN PATLAMA MEYDANA GELDİ

Muratpaşa ilçesinde hizmet veren özel bir hastanede saat 09.30 sıralarında klima bakımı yapıldığı sırada, patlama meydana geldi. Polis yetkilileri olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

"İLK BELİRLEMELERE GÖRE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Antalya İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, olay yerindeki çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Klima ünitesinden kaynaklandığını düşündüğümüz patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti." dedi.

Kaynak: DHA