17.06.2019 17:37
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Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birisinin daha 300 bin TL ödülle 'gri liste'de yer aldığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı: 03 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri olan Mahir- Hamza- Andok- Amed kod adlı İbrahim Çelik'in terörden arananlar listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı belirlendi. Böylece, gri kategoride etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e çıktı.

GRİ KATEGORİDE ETKİSİZ HALE GETİRİLENLER 3'E ÇIKTI

Son olarak, etkisiz hale getirilen teröristlerden Mahir- Hamza- Andok- Amed kod adlı I·brahim C¸elik'in de Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı belirlenmiş olup, böylece, 03 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında, gri kategoride etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e çıktı.

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA
Lice, Diyarbakır, İçişleri Bakanlığı, Güncel

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