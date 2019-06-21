Bartın'da sel sularına kapılan 11 yaşındaki İsa'nın cansız bedeni bulundu

Bartın 'da etkili olan sağanak nedeniyle Hasankadı beldesinde meydana gelen selde, Kur'an kursundan dönen 11 yaşındaki İsa Akgün, sele kapıldı. Arama kurtarma ekipleri talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaştı.
KURTARMA EKİPLERİ AKGÜN'ÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI
Dün havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarını sonlandıran ekipler, bu sabah saatlerinden itibaren yeniden alana indi. Arama çalışmalarını sürdüren Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, AFAD Sakarya İl Müdürlüğü dalgıçları, AFAD Bartın İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, Akgün'ün cesedine ulaştı.
70 YAŞINDAKİ ÇELİKTAŞ'IN CESEDİ İSE EVİNDEN 5 KM UZAKTA BULUNDU
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Hasankadı beldesinde meydana gelen selde bahçesine dolan suyu tahliye etmek isterken akıntıya kapılan 70 yaşındaki İsmail Çeliktaş'ın da cesedine ulaşıldı.
Eskiemirler köyü mevkisinde AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalarda, yaşlı adamın cansız bedeni, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında çamura gömülü halde bulundu.
Çeliktaş'ın cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.