Bakan Akar ve liderlerin yapacağı kritik görüşmenin detayları belli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelecek. Görüşmede, yeni askerlik sistemi, Rusya'dan alınacak S-400 savunma sistemi, ABD ile yaşanan gelişmeler, ve Pençe harekatındaki son durum hakkında konuşulacak.

S-400, F-35 VE PENÇE HAREKATI HAKKINDA GÖRÜŞECEKLER

Akar'ın görüşmede yeni askerlik sistemi, Rusya'dan alınacak S-400 savunma sistemi, ABD ile yaşanan gelişmeler, F-35 tartışması ve Irak 'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe' harekatındaki son durum hakkında parti liderlerini bilgilendirmesi bekleniyor. Akar'ın Devlet Bahçeli ile görüşmesi bugün saat 14.00'te gerçekleşecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar iki hafta önce de Meclis'te MHP, CHP ve İyi Parti gruplarını ziyaret etmişti.