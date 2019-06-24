24.06.2019 10:28
Haberler » Güncel » Haber

Bakan Akar ve liderlerin yapacağı kritik görüşmenin detayları belli oldu

Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün, CHP, MHP ve İYİ Parti liderleri ile bir araya gelerek S-400 ve Pençe harekatı gibi gündemin sıcak başlıklarını görüşecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelecek. Görüşmede, yeni askerlik sistemi, Rusya'dan alınacak S-400 savunma sistemi, ABD ile yaşanan gelişmeler, ve Pençe harekatındaki son durum hakkında konuşulacak.

S-400, F-35 VE PENÇE HAREKATI HAKKINDA GÖRÜŞECEKLER

Akar'ın görüşmede yeni askerlik sistemi, Rusya'dan alınacak S-400 savunma sistemi, ABD ile yaşanan gelişmeler, F-35 tartışması ve Irak 'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe' harekatındaki son durum hakkında parti liderlerini bilgilendirmesi bekleniyor. Akar'ın Devlet Bahçeli ile görüşmesi bugün saat 14.00'te gerçekleşecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar iki hafta önce de Meclis'te MHP, CHP ve İyi Parti gruplarını ziyaret etmişti.

Bakan Akar ve liderlerin yapacağı kritik görüşmenin detayları belli oldu
Kaynak: DHA
Devlet Bahçeli , Hulusi Akar , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
11:48 DHA YURT BÜLTENİ - 6
11:47 Bu mahallede fırınları kadınlar çalıştırıyor
11:46 Nineyi gözü yaşlı bırakan hırsızlar bir günde yakalandı
11:46 Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin turizmden daha büyük pay alması için yeni açılımlar getirmeye devam...
11:46 Tarsus'taki köpek bakım ve ıslah evinde tadilat yapıldı
11:46 Fırat'ın incisi Rumkale bölgenin yeni turizm yüzü olacak
11:46 Ayanoğlu'na yeni park