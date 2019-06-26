26.06.2019 10:36
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Son dakika! Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

Son dakika! Rize'de İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edildiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ın yaralandığı saldırı olayı ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, trafik polisi İsmail Sarıcaoğlu hakkında, "tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" ve "tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet" ve 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi , makamında tayin nedeniyle sorun yaşadığı belirtilen trafik polisi İ.S. tarafından vurulmuştu. Emniyet Müdürü Altuğ Verdi 'nin de aralarında bulunduğu 3 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırılmıştı.

Emniyet Müdürü Verdi, kaldırıldığı hastaneden tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Son dakika! Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu
Kaynak: DHA
Altuğ Verdi , Güncel

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