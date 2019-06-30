Dışişleri Bakanlığından Irak'a sert tepki: Teröristleri barındırmayın

Dışişleri Bakanlığından yapılan ve Irak Büyükelçiliği maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığına yönelik açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bugün Bakanlığımıza çağrıldı. Maslahatgüzara, PKK 'ya yönelik operasyonlarımızda sivil zaiyat olduğu yönündeki iddialarına istinaden dün yaptıkları açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz söylendi.

"TERÖRİSTLERİ BARINDIRMAYIN"

IKBY'nin bölgesinde düzenlenen harekata ilişkin IKBY makamları PKK'yı sorumlu tutan açıklama yapmışken, Irak'ın PKK'ya atıfta dahi bulunmayan açıklamasının, ikili ilişkilerimizde son dönemde üst düzey ziyaretlerle yakalanan olumlu ivmeyle örtüşmediği vurgulandı. Irak'ın egemenliğine değer verdiğimiz, bu nedenle de topraklarında teröristleri barındırmaması gerektiği belirtildi, operasyonlarımızın kararlılıkla süreceği kaydedildi."

NE OLMUŞTU?

Türkiye 'nin Mayıs ayı sonunda PKK terör örgütüne yönelik olarak başlattığı Pençe Harekatı, Irak'ta son günlerde tartışmaya yol açmış durumda.

Bağdat 'taki merkezi parlamentodan 52 vekil, Başbakan Adil Abdül Mehdi'nin de katılacağı bir oturumda Türkiye'nin harekâtının ele alınması talebiyle Meclis Başkanlığı'na başvurdu.