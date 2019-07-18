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İçişleri Bakanlığından Düzce açıklaması: 51 kişi kurtarıldı

Düzce'de meydana gelen şiddetli yağış ve sel ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığıdan yapılan açıklama'da "51 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alana intikalleri sağlandı" denildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sel felaketi ile ilgili TBMM Genel Kurulu'na bilgi verdi.

18.07.2019 13:17

İçişleri Bakanlığından açıklamasında, "Düzce ili genelinde yağışlar nedeniyle Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde ve bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelan meydana geldi. Yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde; 51 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alana intikalleri sağlandı" denildi.

FUAT OKTAY TBMM'Yİ BİLGİLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, Düzce'de yaşanan sel felaketi ile ilgili TBMM Genel Kurulu'na bilgi verdi. Oktay, gelişmeleri yakından takip ettiklerini, bölgede yol açma ve temizleme çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Oktay, şöyle konuştu: "İş makinaları bölgeye sevk edilmiştir. Can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Tüm çalışmaları yakinen takip ediyoruz, hasar tespit çalışmaları yine valiliğimizin öncülüğünde devam etmekte. Gerek mahsur kalmış olan, gerek sonradan kurtarılmış olan, gerek afette zarar gören vatandaşlarımıza her türlü yardımı yapmak üzere çalışmalarımız çok sıkı şekilde sürüyor. Bu vesile ile sel felaketinde mağdur olan vatandaşlarımıza bir kez daha 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum."

İçişleri Bakanlığından Düzce açıklaması: 51 kişi kurtarıldı
Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Cumayeri, Gölyaka, Güncel

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