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TBMM'den, "Doğu Akdeniz" için ortak bildiriAK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildirisinde; "Doğu Akdeniz Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler olarak Doğu Akdeniz bölgesi hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda, bir oldu-bittiye getirerek Kıbrıs...

18.07.2019 17:21 flaş

TBMM'den, "Doğu Akdeniz" için  ortak bildiri

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildirisinde;  "Doğu Akdeniz Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler olarak Doğu Akdeniz bölgesi hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda, bir oldu-bittiye getirerek Kıbrıs Türk'ünün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarını görmezlikten gelme, yok sayma, hesaba katmama yönündeki tüm girişimleri, hesapları şiddetle telin ediyor, bu yönde siyaset yürüten çevrelerin politikalarına her hal ve şartta karşı olduğumuzu en açık ifade ile ortaya koyuyoruz " denildi.


Kaynak: DHA
Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, MHP, Güncel

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