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Hakurk ve Bitlis'ten acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Bitlis'in Bölükyazı köyü yakınlarında askeri araca PKK'lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 binbaşı şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile araç sürücüsü yaralandı. Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

19.07.2019 16:07

Bitlis'te makam aracına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanan binbaşı şehit düştü.

Alınan bilgilere göre olay, Bitlis merkeze bağlı Bölükyazı mevkiinde meydana geldi. Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Zafer Akkuş'un makam aracına teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Binbaşı Akkuş ile yanında bulunun şoförü ve koruması yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan Binbaşı Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.

BİR ACI HABER DE PENÇE HAREKATI'NDAN

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal (26) şehit oldu. Acı haber, şehidin Konya'nın Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahellesi'ndeki ailesine verildi.

ACI HABER KONYA'DAKİ AİLESİNE ULAŞTI

Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı töreristlerle girilen çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal şehit oldu. Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın acı haberi, Konya'nın Çeltik ilçesindeki ailesine ulaştı. Çeltik Kaymakamı Osman Sak, Belediye Başkanı Ali Meşe ve askeri yetkililer, Kaşören Mahallesi'ndeki İsmail ve Fatma Ünal çiftine oğullarını şehadetini bildirdi. Bekar olduğu öğrenilen şehit Ünal'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Kaşören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konya Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olduğu belirtilerek, şehide Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Hakurk ve Bitlis'ten acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu
Kaynak: DHA
Bitlis, PKK, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (21)
ÂDEMOĞLU: HER SEHIDIMIZIN KANINDA BU ALCAKLARA DESTEK VERENLERIN SORUMLULUĞU VAR ŞEHİTLERİN KANINDA BOĞULUN SON TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR HAINLERİN KAFASINI EZMEYE DEVAM
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13 0
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DELİDİR AMA!: Söylenecek tek kelime bulamıyorum . Teknoloji nerelere gelmiş , yıllardır da bu soysuzlarla mücadele ediyoruz , ne yapacaklarını adımız gibi bilmemiz gerekirken, hala baskın ve tuzak yiyoruz. Anlamak mümkün değil . . . Hayatını kaybeden askerlerimize Allah gani, gani rahmet eylesin
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22 0
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VATANDAS: Bütün teröristlerin onları besleyen destekleyen kim varsa Allah hepsinin belasını versin .kahrolsunlar inşallah Allahım şehitlerimize rahmet eylesin mekanları cennet olsun.Bütün askerlerimizi korusun
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GİDEN CANLAR BİZİM: Terorist sivil gibi köylere inip köylerde yaşıyor beslenip dağa arada çıkıyor.O köyleri de bombalayacaksin ki terör bitsin.Lanet olsun Teröre
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...: şerefsizlere roket veren onlardan da şerefsiz. .
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XXXL: yakın bitlisi
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RAMAZAN: allahım o teröristlerin kökünü kurutsun . şehidimize Allahtan rahmet diliyorum allah ailesine sabır versin
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LAZO: Amerikayi incirlikden atmadikca bunlar devam edecek,incirlikde bunlari atarsak belki o zaman adam yerine konuluruz
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OKTAY: kökden cözümü yokmu bunun
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AHMET: kökten çözüm teröriste besleme yerine idam
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