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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza: 5 kişi yaralandı

İzmir'den İstanbul'a gelen yolcu otobüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 200 metre kaza yaptı. Kazada 5 kişi yaralandı

20.07.2019 08:00 Yavuz Sultan Selim Köprüsü

İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Edirne istikametindeki kaza saat 07.30 sıralarında meydana geldi.

İzmir'den İstanbul'a gelen yolcu otobüsü köprüye yaklaşık 200 metre kala bariyerlere çarptı. Bir süre bariyer üstünde sürüklenen otobüsteki 5 yolcu yaralandı.

TRAFİKTE AKSAMA OLDU

Yolcuların bazıları camları kırarak dışarı çıktı. Yaralı yolcular olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Otobüs şoförü Veysi Otu, lastiğin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Kaynak: DHA
Yavuz Sultan Selim, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (2)
KENAN: Bunun suclusudamı acaba AKP ?
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CUMA: 5 tane serit de yetmiyorsa hale kaza yapiyorsan sen en iyisi soforlugu birak milletin cani patlican davasi deyil bir yemekle bitsin
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