Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza: 5 kişi yaralandı

İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Edirne istikametindeki kaza saat 07.30 sıralarında meydana geldi.
İzmir'den İstanbul'a gelen yolcu otobüsü köprüye yaklaşık 200 metre kala bariyerlere çarptı. Bir süre bariyer üstünde sürüklenen otobüsteki 5 yolcu yaralandı.
TRAFİKTE AKSAMA OLDU
Yolcuların bazıları camları kırarak dışarı çıktı. Yaralı yolcular olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Otobüs şoförü Veysi Otu, lastiğin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı.