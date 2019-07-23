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MSB'den Ceylanpınar açıklaması: Saldırıya karşılık verildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinden atılan iki roket sonrası TSK'dan topçu atışlarıyla karşılık verildi.

23.07.2019 00:18

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinden atılan iki roketten birinin bir eve isabet etmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Saldırı sonrası Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırıya karşılık verildiğini duyuruldu.

MSB'nin yaptığı açıklamada, "22 Temmuz 2019 akşamı Ceylanpınar'da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir" denildi.

MSB'den Ceylanpınar açıklaması: Saldırıya karşılık verildi

CeylanpınarCeylanpınar'a roketli saldırı: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: DHA
Ceylanpınar, Güncel

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