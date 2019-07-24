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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Tu¨rkiye Cumhuriyeti, bir asır o¨nce oldugˆu gibi bugu¨n de bagˆımsızlıgˆına, bekasına, vatandas¸larının huzur ve gu¨venligˆine yo¨nelik her tu¨rlu¨ tehdidi bertaraf edecek gu¨ce ve kararlılıgˆa sahiptir.

24.07.2019 11:56 flaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:  "Tu¨rkiye Cumhuriyeti, bir asır o¨nce oldugˆu gibi bugu¨n de bagˆımsızlıgˆına, bekasına, vatandas¸larının huzur ve gu¨venligˆine yo¨nelik her tu¨rlu¨ tehdidi bertaraf edecek gu¨ce ve kararlılıgˆa sahiptir. Son do¨nemde Dogˆu Akdeniz'de ve Suriye'nin kuzeyinde attıgˆımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Tu¨rklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi ac¸ıkc¸a ortaya koymus¸tur. O¨rtu¨lu¨ veya ac¸ık hic¸bir yaptırım tehdidi Tu¨rkiye'yi haklı davasından vazgec¸iremeyecektir."



Recep Tayyip Erdoğan, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA

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