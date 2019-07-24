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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye'yi terörle durdurmaya, bölgesel ve küresel oyunlarla ayağını kaydırmaya çalışan odaklara Milli Mücadele'yi incelemelerini tavsiye ederim. Sınırlarımızın dibinde kamçılanan ihanete boyun eğecek tek bir vatan evladının olmadığını da haykırmak isterim.

24.07.2019 19:10 FLAŞ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye'yi terörle durdurmaya, bölgesel ve küresel oyunlarla ayağını kaydırmaya çalışan odaklara Milli Mücadele'yi incelemelerini tavsiye ederim. Sınırlarımızın dibinde kamçılanan ihanete boyun eğecek tek bir vatan evladının olmadığını da haykırmak isterim.



Devlet Bahçeli, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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