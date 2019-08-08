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İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, vatandaşlar tarafından hissedildi.

08.08.2019 11:45
İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İzmir'de merkez üssü Kuşadası Körfezi, Seferihisar açıkları olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREM, KUŞADASI KÖRFEZİ'NİN 8,19 KM AÇIĞINDA GERÇEKLEŞTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) İzmir'in Seferihisar ilçesinde yerin 18 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

AYDIN VE MANİSA'DA DA HİSSEDİLDİ

İzmir geneli, Aydın ve Manisa'da hissedilen deprem Kuşadası Körfezi'nin 8,19 kilometre açığında gerçekleşti.

İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yok.


İzmir, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (27)
EREN: bazen mevlam kendisini hatırlatmak ister. izmir de tam yeri gibi
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B: ulan dairede ben hariç herkes hissetmiş be
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TİREBOLULU HASAN PAŞANIN OĞLU TOLGA PAŞA: OLSUN OLSUN KAÇACAK DELİK ARAYACAKLAR. BU KADAR İSYAN VE KÜFÜRE KARŞI BAŞIMIZA GÖKTEN GAMBALAK , TAŞ, TOLU YAĞDIRMADIĞINA YÜCE YARATANA ŞÜKÜR VE DUALAR EDİYORUZ. YÜCE YARATAN BİZİ, ÜLKEMİZİ, MİLLETİMİZİ, DEVLETİMİZİ VE TÜM İNANANLARI KORUSUN. ÜLKEMİZE DİRLİK DÜZENLİK VERSİN. ÜLKEMİZDE FESAT ÇIKARANLARA FIRSAT VERMESİN. BİZLERİ, ÇOLUK ÇOCUĞUMUZU GELMİŞ VE GELECEK NESLİMİZİ VE TÜM İNANANLARI KORUSUN VE GÖZETSİN. YANGIN SEL DEPREM KASIRGA GİBİ FELAKET VE AFETLERDEN ÜLKEMİZİ VE BİZLERİ KORUSUN.
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XXX: ben daha önce pek çok gerizekalı insanla muhattap olmuştum ama senin kadar gerizekalısını ilk kez görüyorum beyin seviyen cama kafa atıp duran sineklerle aynı. Dünyaya hastalık saçmaktan başka bir şeye yaramazsın sen
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HACI TEYZE: Senin başına bakalım neler gelcek. Küfür ehli zındık.
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YARCAN: Sallan gavur izmir belki aklın başına gelir imana gelirsin...titre kendine gel.
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VERENGÜL: Vardar boşver senin elinin nerde olduğu belli.Sallanmaya devam...
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VARDAR: izmire gavur diye hitap ediyorsun ya senin çatı altındakilerin kimin eli kimin neresinde olduğu belli degildir senin gibi namus satanlar genelde köklerinde bozukluk vardır gecmisine bir göz at.
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POYRAZ: UMARIM SEN İMANA GELİRSİN YAZIK SANA İNSAN DİYE DOLAŞIYORSUN
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ASLAN PARÇASI: Allahtan korksa böyle bir yorum yapar mıydı?
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