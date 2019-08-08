İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İzmir'de merkez üssü Kuşadası Körfezi, Seferihisar açıkları olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
DEPREM, KUŞADASI KÖRFEZİ'NİN 8,19 KM AÇIĞINDA GERÇEKLEŞTİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) İzmir'in Seferihisar ilçesinde yerin 18 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
AYDIN VE MANİSA'DA DA HİSSEDİLDİ
İzmir geneli, Aydın ve Manisa'da hissedilen deprem Kuşadası Körfezi'nin 8,19 kilometre açığında gerçekleşti.
İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yok.