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Aydın'da servis otobüsü köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 20 yaralı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan servis otobüsü tarlaya uçtu. Kazada 1'i ağır 20 kişi yaralandı.

28.08.2019 16:38
Aydın'da servis otobüsü köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 20 yaralı

Aydın'da, işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı.

Sürücüsü kimliği henüz belirlenemeyen 09 P 1617 plakalı otobüs, Aydın-Denizli kara yolu Yenipazar yol ayrımında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve devrildi.

20 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası otobüste çıkan ve yol kenarındaki ağaçlara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İçinde 47 kişi olduğu bildirilen otobüste ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

1 YARALININ DURUMU CİDDİ

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Denizli-Aydın istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor.

Aydın'da servis otobüsü köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 20 yaralı

Sultanhisar, Aydın, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR (11)
KAPPA: Neden bu kadar sessiz buralar? Nerede bu ortalığı yıkan veganist lesbian anti-sexist çevreci hayvan severler? Bu habere niye seslerini çıkarmıyorlar?
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DJN: Kokona hayvan haklarci ne sevinmislerdir simdi bu habere yarin bakin o sofore tebriğe gelenleri olacaktır şoför yargilanmali bi otobus oyle otomobil gibi menevra yapamaz yuksek ve süspansiyonu cok yumusak aninda devrilir
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CENGİZ: Hayret nasil olduda manseti" Kan donduran olay " diye atmadiniz
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RVR: Bu sıralar her sokakta, yolda onlarca başıboş köpek geziniyor. Belediyelerin bu konuyla ciddi anlamda ilgilenmesi gerekiyor. Benzer bir olay atlattık fakat olan o cana oldu. .
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AHMED25: Demek ki şoför bey için insanların köpek kadar değeri yokmuş.
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ALİ AGA: keşke çarpsaymışın bu kadar hasar olmazdı ama insan aniden hesaplayamıyor. Geçmiş olsun acil şifalar inşallah
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VVV: lan bas gaza geç üstünden nasıl şöförsün sen
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FENERLİ: şöför köpeğe çarpsaydı, hayvan hakları savunucuları yaygarayı koparmıştı. olan onca insana olmuş ama hiç sesleri çıkmıyo
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İNSAN HAKLARI: bunu yazmaya girmiştim
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MUSTAFA: Millet nasıl korktuysa köpek öldürmekten. İnsan ölsün köpek yerineee.
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