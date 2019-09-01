Son dakika: Rize'de gittikleri vadide kaybolan 6 kişiye ulaşıldı

Rize'de aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişilik grup, Handüzü Yaylası'na gitmek için çıktıkları yolda kayboldu. Aramalar çalışmalarının iki gündür sürerken 6 kişinin sağ salim bulunduğu açıklandı.

Rize Valisi Kemal Çeber, kendilerinden haber alınamayan biri çocuk 6 kişiye ulaşıldığını, söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kaybolanların 30 Ağustos'ta bölgeye geldikleri, dün mahsur kalmalarının ardından yardım talebinde bulundukları öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Rize'de sağanak nedeniyle mahsur kaldıkları yaylada kaybolan 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar iki gün sürdü. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Şakir Kurk başkanlığında arama kurtarma ekipleri, Salarha Jandarma Komutanlığında yaptıkları toplantının ardından sabahın erken saatlerinde Paşaçukuru Deresi ile Handüzü Yaylası'nda aynı anda arama faaliyeti başlattı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA 60 KİŞİLİK GRUP EŞLİK ETTİ

Çalışmaya, AFAD, jandarma, arama kurtarma, itfaiye ekipleri ve kaybolan kişilerin yakınları da dahil olmak üzere 60 kişilik grup eşlik ediyor. Yaklaşık 8 kilometrelik parkurda arama gerçekleştirdi.

6 KİŞİDEN 1'İ ÇOCUK

Dün akşam saatlerinde vatandaşların kamp yaptığı bölgede izlerine rastlanılırken, grup içerisinde 12 yaşında da bir çocuğun bulunduğu belirlendi.