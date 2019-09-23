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PKK'ya Şırnak'ta darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında polis ve jandarma ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

23.09.2019 07:57

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında polis ve jandarma ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda, 9 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;

EMNİYET VE JANDARMA ORTAK OPERASYON YAPTI

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda, 9 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir

PKK'ya Şırnak'ta darbe: 9 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Beytüşşebap, Şırnak, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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