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Gemlik Belediye Başkanı, rehin alınan yardımcısını kapıyı kırarak kurtardı

Bursa'nın Gemlik Belediye Başkanı, odasında silahla rehin alınan Belediye Başkan yardımcısını kapıyı kırarak kurtardı.

02.10.2019 16:43

Daha önce belediyede çalıştığı öğrenilen Sinan B., saat 16.00 sıralarında belediye binasına gelerek Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün odasına girdi.

Aralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı ve Sinan B., Serintürk'ü silahla rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI KURTARDI

O esnada makamında bulunan Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, yardımcısının kapısını kırıp içeri girdi ve yardımcısını kurtardı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Zeynep Akış Serintürk

Belediyede yaşanan panik sebebiyle fenalaşan 3 çalışan için ambulans çağrıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, zanlının belediye binasına silahla nasıl girdiği, amacının ne olduğu ise araştırılıyor.

Gemlik Belediye Başkanı, rehin alınan yardımcısını kapıyı kırarak kurtardı

Gemlik, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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