Hatay'da askeri araç devrildi: 1'i ağır 5 asker yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesi Amanos Dağları eteğinde operasyona giden askeri araç devrildi. 2'i ağır 5 asker yaralandı. Yaralanan askerler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Belen ilçesinin Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya Mevkii'nde operasyona giden jandarma ekiplerini taşıyan askeri araç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

İKİ ASKERİN DURUMU AĞIR

Araçta bulunan askerlerden 7'si yaralı olarak bölgeden alınıp, İskenderun'daki hastanelere götürüldü. Askerlerden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.