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Mahkumları taşıyan nakil aracı devrildi: 5'i asker 9 kişi yaralandı

Sivas'ta mahkumları taşıyan nakil aracının devrilmesi sonucu 5'i asker 4'ü de mahkum olmak üzere 9 kişi yaralandı.

08.10.2019 08:18

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında mahkum taşıyan nakil aracının devrilmesi sonucu 5 asker ve 4 mahkum olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Tokat'tan Mardin, Elazığ ve Diyarbakır'a mahkum sevki için yola çıkan M.K. idaresindeki 60 HU 328 plakalı cezaevi nakil aracı, Sivas-Tokat kara yolu Ilıca Göleti mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazada, 5 askeri personel ile 4 mahkum yaralandı. Ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mahkumları taşıyan nakil aracı devrildi: 5'i asker 9 kişi yaralandı

Yıldızeli, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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