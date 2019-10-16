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Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili ilk kez konuştu

Son dakika: ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili değerlendirmede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur, arz ederim" dedi.

16.10.2019 09:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili, "İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur, arz ederim" ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Suriye'ye yönelik operasyonunu hedef alarak, 3 bakan ve 2 bakanlığı yaptırım listesine aldığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının da yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Bakan Soylu, ABD'nin 3 bakana yönelik yaptırım kararına ilişkin, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim." dedi.

Bakan Soylu, Cibuti İçişleri Bakanı Moumin Ahmed Cheick ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İçişleri Bakanlığındaki kabulün ardından basın mensuplarının, ABD'nin, kendisinin de aralarında bulunduğu Türk bakanlara yaptırım kararıyla ilgili sorusunu yanıtladı. Soylu, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim." karşılığını verdi.

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili ilk kez konuştu

Amerika Birleşik Devletleri, Süleyman Soylu, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA

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