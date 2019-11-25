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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat büyük ödüllerine hak kazananlar açıklandı. "Edebiyat" alanında Nuri Pakdil, "müzik" alanında MFÖ, "sinema" alanında Mesut Uçakan ödüle layık görüldü.

25.11.2019 18:09 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:28

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne bu yıl "edebiyat" alanında Nuri Pakdil, "müzik" alanında MFÖ, "sinema" alanında Mesut Uçakan, "resim" alanında Devrim Erbil, "geleneksel sanatlar" alanında Fuat Başar, "mimarlık" alanında Doğan Kuban, "sosyal bilimler" alanında ise Ahmet Yaşar Ocak layık görüldü.

VEFA ÖDÜLÜ HAYATINI KAYBEDEN HALUK DURSUN'A VERİLECEK

Cumhurbaşkanlığınca, "vefa ödülü"nün trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'a verilmesi kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu

Nuri Pakdil, Edebiyat, Magazin, Güncel

Kaynak: DHA


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