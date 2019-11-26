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TRT çalışanlarına Karlov dosyasında FETÖ üyeliğinden dava açıldı.

26.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:16flaş

TRT çalışanlarına Karlov dosyasında FETÖ üyeliğinden dava açıldı

FETÖ'nün Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik suikast soruşturmasında, cinayetin TRT ana bülteninde yayınlanmasını sağlayarak, örgüt adına propaganda yaptıkları iddiasıyla TRT Merkez Haber Müdürü, Haber Koordinatörü, Merkez Haberler Sorumlusu, iki muhabir ve iki montajcı toplam 6 kişi hakkında dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın hazırladığı 143 sayfalık iddianame, sanıklar hakkında örgüt üyeliği diğerleri hakkında da örgüte yardım yataklık suçlaması yapıldı. Savcı Akıncı, Karlov'un vurulma anının bir resim sergisine gönderilen 3G kamera ile çekilip, yurtdışına servis edilmesi ve TRT 1 Ana Haber Bülteni'nde yayınlanmasının FETÖ'nün planlı propaganda eylemi olduğu iddiasında bulundu.

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, -



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Kaynak: DHA

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