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WADA, Rusya'yı tüm spor organizasyonlarından 4 yıl men etti

Dünya Anti Doping Ajansı, Rusya'yı doping nedeniyle tüm spor organizasyonlarından 4 yıl men etti. Rusya Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılamayacak.

09.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:03

WADA, 'yı tüm organizasyonlarından 4 yıl men etti. Rusya, 2020 Olimpiyatları ve 2022 Dünya Kupası'na kesin olarak katılamayacak; EURO 2020'ye katılım süreci ise CAS aşamasında belli olacak. WADA'nın cezasının ardından Rusya, konuyu CAS'a taşıyacak ve verilen kararın bir kez daha değerlendirilmesini talep edecek. Rus sporcular, Tokyo 2020 ve Dünya Kupası'nda Rus sporcular bağımsız olarak bireysel katılım sağlayabilecek.

Rusya, devlet destekli doping programı suçlamasıyla aldığı üç yıllık men cezasının ardından, spor müsabakalarına geri dönme koşulu olarak, Moskova'daki bir laboratuvardaki verileri geçen Ocak ayında teslim etmişti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) WADA'nın doping skandalı nedeniyle Rusya'nın Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi tavsiyesini reddetmiş, ancak ülkenin Pyeonchang'taki 2018 Kış Olimpiyatları'na katılmasını engellemiş, Rus sporcular tarafsız olarak yarışmıştı.

WADA, Rusya'yı tüm spor organizasyonlarından 4 yıl men etti

Rusya, Spor

Kaynak: DHA


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