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Ticaret Bakanlığı'nca Gürbulak Sınır Kapısında ticari araç geçişlerinde bazı usulsüz işlemler yapıldığı yönünde alınan bilgiler üzerine operasyon başlatıldı.

17.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:07flaş

Ticaret Bakanlığı'nca Sınır Kapısında ticari araç geçişlerinde bazı usulsüz işlemler yapıldığı yönünde alınan bilgiler üzerine operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında Türkiye'ye  İran'dan getirilen çay ve benzeri ürünlerin işlemlerinin bazılarının usulsüz olarak tamamlandığı tespit edilirken, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca görevini kötüye kullanarak, kaçakçılık faaliyetlerine dahil olduğu değerlendirilen 37 kamu görevlisi ve gümrüklerde işlem gerçekleştiren 5 şahıs hakkında gözaltı kararı alındı.



Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Gürbulak, Güncel

Kaynak: DHA

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