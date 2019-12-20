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TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar

Türkiye Futbol Federasyonu, takım harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 40'tan yüzde 30'a çekerek yeniden eski sisteme döndü.

20.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:21

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 40'tan tekrar yüzde 30'a çekerek, eski sisteme döndü.

MUTABAKAT SAĞLANAMADI, ESKİ SİSTEME DÖNÜLDÜ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva'da bugün yaptığı toplantıda, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yapılan değişiklikleri, kulüplerin mutabakat sağlayamaması üzerine yeniden gözden geçirmiş ve Talimat'ın, 9 Aralık 2019 tarihinde 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı EK-XII'sinde yapılan değişikliklerin iptal edilerek uygulanmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur" denildi.

TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (6)
2010 2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR: Helal TRABZONSPOR bu senin başarındır
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VATANDAŞ: oyuncak mı lan buuuu
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Siz kimsiniz lan büyük TRABZONSPOR a yanlış yapıyorsunuz,adamı madama çevirirler böyle:)))
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SARI CIVCIV FENEV: NE YANI SARI CIVCIVIN ARZUSU OLMADIMI DEMEK BU KARAR. BU SARI CIVCIVLERE DIKKAT ETMEK LAZIM, AYRICA TFF YI KONTROL ALTINA ALMAK LAZIM BÜTÜN KULÜPLER- BU SARI CIVCIVLER HER HALTI ISLER DIKKAT
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EREN: bellıkı bı katakullıyle fenerın butceyı ayarladılar kı gerı cektıler ya sız ne karaktersızssınız daha bır kac gun once tff baskanı merkez hakem kurulu baskanı alı koc ne gorusme yaptılar acaba cvp verın cvap ??
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EMOXX: Yeni tff den çok umutluydum fakat alikoç un elinde dansöze döndü. . bence tff istifa. . .
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Spor

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