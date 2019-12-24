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Adana'da eğitime sağanak engeli

Adana'da gece boyu etkisini gösteren sağanak yağıştan dolayı; Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

24.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:09

'da gece boyu etkisini gösteren sağanak yağıştan dolayı; , , ve Çukurova ilçelerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

VALİLİK AÇIKLADI

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden ilimizdeki elverişsiz hava koşulu ve yağışların artacağı bilgisi verildiğinden dolayı değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir almak amacıyla merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçemizde eğitim-öğretime 24 Aralık 2019 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Ayrıca engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de bugün izinli sayılacağı bildirildi.

Adana'da eğitime sağanak engeli

Sarıçam, Yüreğir, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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