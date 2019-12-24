Son dakika: 100 bin sosyal konut projesinde başvuru rakamı 440 bine ulaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, dar gelirli vatandaşlara yönelik, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında inşa ettirilecek konutlara başvurular, Dijital Türkiye Portalı (e-Devlet kapısı) üzerinden yapılıyor. 2+1 ve 3+1 konut imkanı sunan projede asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz maliyetle sahip olabilecek.

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma umudunu arttıran projeyle ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "100 bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru rakamı 440 bine ulaştı" dedi.

"AKILLI ŞEHİR KONSEPTİNE GÖRE İNŞA EDECEĞİZ"

Ankara'da önemli açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, doğal koruma alanı büyüklüğünü yüzde 9'dan yüzde 17'ye çıkaracaklarını söyledi. 100 bin sosyal konut projesine de Bakan Kurum şu ana kadar 440 bin başvuru yapıldığını belirtti. Bakan Kurum "TOKİ projelerimizi, akıllı şehir konseptine göre inşa edeceğiz" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"Tarımdan sanayiye, ulaşımdan yeşil alanlara kadar şehirlerimizin 100 yıllık planlamalarını yapıyor, Türkiye Mekânsal Strateji Planımızı tamamlıyoruz.

Merkezinde insan olan kentsel dönüşümle; afetlere hazır, kimlikli, kişilikli, engelli dostu marka şehirler inşa ediyoruz.

Medeniyetimizin mirası, mahalle kültürü ve yatay mimariyi esas alan bir anlayışla, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için sosyal konutlar üretiyoruz.

"MİLLET BAHÇELERİ YEŞİL ALANLARI ARTTIRIYOR"

Millet Bahçeleri, ekolojik koridorlar ve yeşil alanlarımızı arttırıyor; kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı 8'den 15 metrekareye çıkarıyoruz.

Ülkemizin doğal koruma alanı büyüklüğünü yüzde 9'dan yüzde 17'ye çıkarıyoruz.

26 ana 14 alt başlık olmak üzere Akıllı Şehirler Eylem Planı'nı belirledik.

Bakanlık olarak 81 valiliğimize; akıllı şehirler strateji belgelerini gönderecek, öncelikleri belirleyeceğiz. Ülkemizdeki tüm akıllı şehir uygulamalarının; öncelik sırasına göre yapılmasını sağlayacağız.

Şehirlerimizin acil ihtiyaçlarını önceleyecek, Şehre Özgü Akıllı Şehir Stratejileri ve Yol Haritalarıyla Ulusal Akıllı Şehirler Ağını oluşturuyoruz.

Eylem planımıza; tüm bakanlıklarımız, yerel yönetimlerimiz, özel sektörümüz, sivil toplum kuruluşlarımız ve üniversitelerimiz paydaşlar olarak katılım sağlıyorlar. Bu nedenle çalışmamız, Ulusal bir Strateji ve Eylem Planı'dır.

Açıklayacağımız eylem planı, ulusal düzeyde hazırlanan Türkiye'nin ilk; dünyanın dördüncü Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planıdır. Yaptığımız bu çalışma ülkemizin şehircilik tarihi açısından son derece önemli bir kilometre taşı olacaktır.

"GEREKLİ ADIMLARI TEK TEK ATIYORUZ"

Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştiriyor, şehirlerimizin dijital dönüşümünü tamamlayacak adımları tek tek atıyoruz.

Sıfır Atık çatısı altında yüzlerce yeni çevre projesini iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütüyoruz.

Enerji verimli, sıfır atık uyumlu ve akıllı teknolojilerle donatılmış binalar inşa ediyoruz.

100 bin sosyal konutabaşvuru rakamı 440 bin rakamına ulaşmıştır.

Akıllı binamızda yaptığımız su verimliliği çalışmamızla; su kullanımında da yüzde 35'lik bir tasarrufu elde ettik.

Türkiye'nin en akıllı binalarından biri olan bakanlık merkez binamızda enerji tasarrufu noktasında çok önemli rakamlara ulaştık. Biz bugün bakanlık binamızda kullandığımız enerjinin 6'da 1'ini kendimiz üretiyoruz.

Kuracağımız ileri biyolojik atık su artıma tesislerinde uygulayacağımız akıllı sistemlerle suda geri dönüşüm miktarını arttıracağız. Binalarımıza kuracağımız akıllı sistemlerle gri suların geri kazanımını sağlayacağız.

Su geri dönüşüm oranlarımızı yüzde 1'den 5'e çıkarma hedefimiz var.

Su şebekelerinde kayıp kaçak oranları yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor. Akıllı sistemlerle; bu oranı yüzde 5'lere düşürebiliriz. Bu faaliyet; özellikle su stresi çeken ülkemizin de öncelikli ihtiyacıdır.

"ATIK TOPLAMA MASRAFINI AZALTABİLİRİZ"

İstanbul'da atık toplama ve taşıma maliyeti 1 Milyar TL'nin üzerinde. Akıllı atık sistemleriyle yani çöp konteynırlarının doluluk oranlarını, ayrıştırma oranlarını ölçen akıllı sistemlerle, yazılımlarla, sensörlerle bu masrafı çok büyük oranda azaltabiliriz.

Şehirlerimizin olgunluk seviyelerini ölçecek, il il Yaşanabilir Şehir Endeksi'ni oluşturacağız. Düzenli ölçümlerle şehirlerimizdeki değişimleri izleyeceğiz ve ihtiyaçları güncelleyeceğiz.

Akıllı Uygulamalarla yakıt tüketiminde %45, zamanda ise %30'lara varan tasarruf sağlayacağız. Tıpkı Esenler'de olduğu gibi; tüm Kentsel Dönüşüm Alanlarımızı da akıllı bölgeler olarak değerlendireceğiz."