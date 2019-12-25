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Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı

Son dakika: Zonguldak'ta Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak olduğu iddia edilen bir maden ocağında patlama meydana geldi. Metan gazı patlamasında bir kişi ağır yaralandı, 2 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

25.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:15

'ta maden ocağında patlama meydana geldi. 1 işçi ağır yaralı olarak kurtarıldı, 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında 1 işçi mahsur kaldı. Yaralı kurtulan işçinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana geldi.

YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Madende meydana gelen metan gazı patlamasından iki işçi etkilendi. İşçilerden Bahri Yeniay (51) bulunduğu yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelen işçiye ilk müdahaleyi yaptı. Yeniay, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 İŞÇİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan henüz ismi öğrenilemeyen ve ocakta mahsur kalan iki işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Olay yerine güvenlik güçleri, tahlisiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı

Zonguldak, Güncel

Kaynak: DHA


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