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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kanal İstanbul) Kanal İstanbul'u ben İstanbullulara defaatle takdim ettim. Ne yazık ki hala anlamak istemeyenler var. Biz arttık isteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Dünyada 50'yi aşkın bu şekilde kanal var. Lüks olsun diye yapılmıyor.

30.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:00 flaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kanal ) Kanal İstanbul'u ben İstanbullulara defaatle takdim 

ettim. Ne yazık ki hala anlamak istemeyenler var. Biz arttık isteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Dünyada 50'yi aşkın bu şekilde kanal var. Lüks olsun diye yapılmıyor. Kanal İstanbul'u yaparken inşallah 2 modern şehri de inşa edeceğiz. ya Yap İşlet Devret ile ya da milli bütçeden yapacağız. Yid bizim için daha iyi olur. Ama olmazsa milli bütçeyle yapacağız her ikisi için de elimezde imkanlar var.



Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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