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İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele için 2020 yılının ilk gününde Bakan Süleyman Soylu imzalı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı.

01.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:48 flaş

İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele için 2020 yılının ilk gününde Bakan Süleyman Soylu imzalı  "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı. 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilen genelgede, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda  yükümlülüğü bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanda görev alan kamu görevlilerinin sorumluluklarını gecikmeksizin yerine getirmeleri ve bu konuda topyekün mücadele edilmesi gerekliliğinin önemine vurgu yapıldı.



İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Güncel

Kaynak: DHA

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