İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı

İçişleri Bakanlığı, yeni yılın ilk gününde, Bakan Süleyman Soylu imzalı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı.

81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilen genelgede, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yükümlülüğü bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanda görev alan kamu görevlilerinin sorumluluklarını gecikmeksizin yerine getirmeleri ve bu konuda topyekün mücadele edilmesi gerekliliğinin önemine vurgu yapıldı.

İşte genelgede yer alan maddeler:

-500 bin kolluk personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenecek.

-Emniyet ve Jandarma teşkilatlarında sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak.

-Kadına şiddet uygulayanın ruhsatlı silahı kolluk birimlerince alınacak, şiddet failleri için elektronik kelepçe uygulaması 81 ilde yaygınlaştırılacak.

-Valiler/kaymakamlar başkanlığındaki "kadına yönelik şiddetle mücadele il/ ilçe koordinasyon, izleme, değerlendirme komisyonları", kadına yönelik şiddeti kesintisiz takip edecek

-İçişleri Bakanlığı müfettişlerince, belediyelerde kadın konuk evleri açılıp/açılmadığı denetlenecek

-Kadına şiddetle ilgili olan kamu kurum/kuruluşların dahil olacağı UYAP/POLNET/JABS/ŞÖNİM ortak portalının kurulumu tamamlanacak

-Aile içi ve kadına karşı şiddet olayları "kayıt formu", şekil ve içerik olarak geliştirilecek

-Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması yaygınlaştırılacak

-Emniyet ve jandarmada sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak

-Şiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulunması halinde delil, belge aranmaksızın koruyucu tedbirler alınacak

-Şiddet mağdurlarının bilgilerine 3. kişilerin erişimi gizlenecek, bunun için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde gerekli altyapı oluşturulacak

-İşlemleri hızlandırmak için tebligatlar posta ile değil kolluk kuvvetleri tarafından yapılacak

-Kadına yönelik şiddet kapsamında, tutukluyken tahliye olanlar ve cezaevinden firar edenler sıkı takip edilecek